Ilrestodelcarlino.it - Mostra di Dalí a Modena, visita sensoriale

, 17 novembre 2024 – A poco più di due mesi dall’inaugurazione, ladedicata a Salvador’Nella mente del maestro’, organizzata daUniverse e presentata nella Nuova Ala del Palazzo dei Musei, ospita un’esperienza formativa unica. In collaborazione con Lega del Filo d’Oro, una fondazione focalizzata sull’assistenza e il sostegno di persone sordo-cieche e con disabilità psico, lasudiventa parte di un progetto nazionale che coinvolge diverse aree museali. In particolare, il progetto presentato ieri è una simulazione rivolta ai volontari della fondazione, bendati e accompagnati, per dare loro l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza e riuscire in tal modo ad acquisire tecniche tattili ed esplicative utili all’evento vero e proprio che si svolgerà a dicembre con persone sordo-cieche.