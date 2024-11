Liberoquotidiano.it - Millesimo giorno di guerra: attacco russo, il più devastante di sempre? Jet polacchi in volo: è un incubo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi, domenica 17 novembre, è ildiin Ucraina, un conflitto che pare infinito. E per l'occasione, ecco che la Russia di Vladimir Putin scaglia contro Kiev uno dei più devastanti attacchi aerei dall'inizio dell'invasione. "Mosca lancia uno dei più vasti attacchi aerei con droni e missili contro città pacifiche, civili che dormono e infrastrutture critiche", ha spiegato il ministro degli Esteri ucraino. Dunque, entrando nel dettaglio, il ministro dell'Energia dell'Ucraina, German Galushchenko, ha rimarcato su Telegram che "è in corso un massiccioal sistema elettrico" e che le forze russe stanno "attaccando gli impianti di produzione e trasmissione di elettricità in tutto il Paese". Il sindaco di Kiev, Vitali Klitchko, ha dato conto di un ferito quando un frammento di drone è caduto su un condominio della capitale.