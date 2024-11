Ilrestodelcarlino.it - Marina, vittoria di rigore. Sollitto para e "ripara"

2 gabicce gradara 0 :, Burini (34’st Santarelli) Droghini, Carloni, Maiorano, Moliterni (22’st Massaccesi), Rossetti (47’st Romanelli), Gagliardi, Sabbatini (38’st Catalani), Pierandrei, Ogiesoba (15’st Mezzanotte). All. Profili GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini, Franca, Gallotti (29’st Marcucci), Costa, Tombari (43’st Tamagnini), Morini, Dominici, Torsani, Cuomo, Finotti (15’st Marchetti). All. Capobianco Reti: 42’pt, 46’st Pierandrei (M) Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto Pierandrei segna,ed ilvince la seconda partita consecutiva. Ottima prestazione dei rivieraschi, molto propositivi e cinici. La prima occasione per i locali capita a Ogiesoba, buona la ripartenza, meno la conclusione che finisce alta. Reagiscono gli ospiti, approfittando di un pallone perso da Moliterni, ma la conclusione di Finotti viene schermata da Maiorano.