Oasport.it - LIVE Cinque Mulini 2024 in DIRETTA: in corso la gara femminile con Nadia Battocletti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26 Ancorain testa a gruppo che ora è in fila indiana.11.25 Si spacca il gruppo intorno alla ventesima posizione.11.24 ACCELERAZIONE DI!! La campionessa azzurra aumenta sensibilmente il ritmo quando si entra nel bosco.11.23 Elvanie Nimbona si porta in testa al gruppo e prova ad aumentare l’andatura. Alle sue spalle ci sonoe Niyomahoro.11.21si porta subito nelle prime posizioni del gruppo. Ricordiamo che la corsaprevede 6.200 metri.11.20 Iniziata ladella novantaduesima edizione della.11.18 Questa la start list completa della:1 ROFFINO, VALERIA 1990 F SF G.S. FIAMME AZZURRE4 NIYOMAHORO, MICHELINE 2001 F SF SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU5 GEMETTO, VALENTINA 1998 F SF DK RUNNERS MILANO62000 F SF G.