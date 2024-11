Lazio Pedro | Ringrazio la Roma per avermi ceduto alla prima squadra della Capitale

Leggi su Sportface.it

L’attaccante, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Messaggero‘, toccando vari temi tra cui il suo trasferimento in biancoceleste: “Certe vicissitudini sullae Mourinho riguardano il passato e non voglio riparlarne. Liper aver preso la miglior decisione possibile all’epoca, quella di cedermi, ovvero la. Volevo restare in Serie A e sono stato accontentato“.Lo spagnolo ha poi parlato, tra presente e futuro: “Non ho mai pensato di andare via. Ho parlato con il presidente e il direttore sportivo, che hanno deciso di tenermi nonostante i tanti acquisti in attacco. Rinnovo? Per il momento non c’è stata la proposta. Vedremo con Lotito“. Infine, una promessa se dovesse vincere un trofeo con i biancocelesti: “Sono pronto a tuffarmi dentro la Fontana di Trevi, se mi danno il permesso e non mi arrestano“.