Inter-news.it - Lautaro Martinez in gol con l’Argentina, ma il gol non è abbastanza

conha segnato, ma il gol in sé non è un evento così significativo da discuterne. All’argentino per essere recuperato serve ancora altro.RETE SIMBOLICA – Il gol dicol Paraguay ha fatto molto discutere in casa Inter. La rete infatti è stata considerata una sorta di simbolo. Simbolo di quello che l’argentino non riesce più a fare in nerazzurro. Ma in realtà non è esattamente così. E infatti la rete in sé non è.OLTRE IL GOL – In primo luogoha sì segnato, maha perso. Non c’è stata quindi una prestazione superiore ad altre in stagione o un impatto decisivo. C’è stato solo un gol. Un gol come quelli arrivati con Roma, Empoli e Venezia per dire. E proprio questi esempi fanno capire come il problema, appunto, non sia la rete in sé.