La favola della Sina Tech, da piccola realtà a colosso

Fermo, 17 novembre 2024 – Nota fruttata di mele, floreali di biancospino, flora mediterranea, colore giallo paglierino. Vini, ma non solo, e macchinari per il bevarage di alta qualità sono stati i protagonisti, nei giorni scorsi, del Simei 2024 di Milano al quale la, azienda leader sul mercato nazionale nell’analisi automatizzata dei vini, ha riscosso notevole successo presentando i propri macchinari e deliziando clienti e addetti ai lavori con degustazioni di alcuni vini marchigiani tra quelli premiati dal Gambero Rosso. Calzature con il tacco comodo. “Le mie ‘scarpe ad ali di farfalla’ stanno spopolando in America” Lanasce, nel 2011, grazie all’intuizione visionaria del titolare che da gioiellino di famiglia l’ha portata a diventare eccellenza italiana: Ennio Baglioni, classe ’58 e nato a Grottazzolina dove vive insieme alla moglie Giuseppina e al figlio Jacopo, prova a raccontarci la sua storia.