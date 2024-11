Ilgiorno.it - Incidenti in Lombardia, un morto al giorno sulle strade: i numeri provincia per provincia

MILANO – Unallombarde, in calo rispetto al 2022, ma comunque il bollettino è drammatico anche per il 2023. Idiffusi dall’Istat a pochi giorni dalla Giornata dedicata alle vittime della strada indicano che il 2023 è caratterizzato da una stabilizzazione nella mobilità rispetto al 2022, anno nel quale era stato rilevato un netto incremento, in termini di spostamenti registrati, rispetto al periodo delle fasi più acute della pandemia. Nel complesso, nella regione si sono verificati 29.190stradali, che hanno causato la morte di 377 persone e il ferimento di altre 38.028. Ipiù alti, in valore assoluto, riguardano Milano, 120 morti, Brescia con 59, Bergamo con 41; Lecco conta 18 croci, Sondrio 14, Como 20. Guardando al tasso di mortalità, tuttavia, è Sondrio in cima alla lista con 7,8, seguita da Pavia (5,6) e Lecco (5,4).