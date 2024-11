Metropolitanmagazine.it - In ospedale da otto mesi dopo le cure dentarie in Albania: il calvario di Simone Del Vecchio

Un’operazione di routine che si è trasformata in un’odissea senza fine. È la storia diDel, trentasettenne di Barletta ricoverato da. Il ragazzo, professione web designer, aveva scelto di sporsi a delledentali in una clinica albanese a Tirana, per proseguire con l’installazione di protesi a entrambe le arcate per rimediare ad alcuni denti mancanti. Ad influire sulla decisione, la pubblicità dello studio medico, che prometteva risultati eccellenti a prezzi più che competitivi. Lo scorso 13 marzo, i dentisti albanesi gli hanno asportato venti denti in una sola volta, successivamente a quattro anestesie gengivali e una sedazione generica. Pocola fine dell’intervento, tuttavia,ha accusato un malore, ed è stato colto da ben quattro arresti cardiaci.