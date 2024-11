Gaeta.it - Gala Night 2024 all’Italian Chamber of Commerce: Un Successo di Eleganza a Hong Kong

Facebook WhatsAppTwitter Ildell’Italianofine Macao ha avuto luogo il 15 novembre presso l’Regent Hotel, un evento che ha catturato l’attenzione di molti, tra cui ospiti della comunità italiana e rappresentanti locali. La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera di raffinatezza, gusto e una celebrazione della cultura e della cucina italiana, in un contesto esclusivo, perfetto per favorire relazioni interpersonali e commerciali.Location e atmosfera delL’Regent Hotel, situato a Tsim Sha Tsui, ha offerto una vista mozzafiato sul Victoria Harbour, creando un’ambiente scenografico ideale per l’Italianofinand Macao. Gli ospiti sono stati accolti in una sala splendidamente allestita, con una mise en place curata nei minimi dettagli e un servizio che ha rispettato gli elevati standard di uno degli hotel più prestigiosi della città.