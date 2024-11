Dailymilan.it - Ex Milan, Gianluigi Donnarumma torna a San Siro: come sarà accolto? Tutti i precedenti

Leggi su Dailymilan.it

L’ex portiere delfa il suo ritorno a Sancon la maglia dell’Italia.in questa occasione: con fischi o applausi? Ecco cosa è successo in passatoa San. Stadio che è stato per moltissimo tempo a casa sua, un impianto spesso tutto esaurito pronto a spingerlo e sostenerlo. Questo fino all’estate del 2021. Anno in cui si è consumato il suo “tradimento”: l’addio ale il passaggio al Paris Saint-Germain a parametro zero.Momento in cui è inevitabilmente cambiato il suo rapporto con l’ambiente rossonero. Uno strappo che non si è ancora ricucito. Una ferita ancora apertadimostrato dai suoi ritorni – da avversario ma anche con la maglia azzurra – a Sannuovamente a San: saranno ancora fischi per lui? View this post on InstagramA post shared by Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)Exa SanLEGGI ANCHE Calciomercato, tentativo per Matteo Prati a gennaio? Le ultimeInfatti, il portierone classe 1999 è statocon freddezza e sonori fischi dal pubblico difin dal suo primo ritorno nello stadio che lo ha cresciuto.