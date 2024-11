Sport.quotidiano.net - Civitanovese. "Possiamo fare bene contro il forte Chieti»

"Non sarà certo ilvisto in Coppa Italia, ma noi siamo in crescita efar". Questo il messaggio che Sante Alfonsi, tecnico della, lancia alla vigilia della sfidail, 12ª giornata di serie D in programma oggi al Polisportivo (14.30). I rossoblù inseguono la prima vittoria casalinga, mai neroverdi l’impresa è piuttosto ardua perché la squadra di Ignoffo ambisce a vincere il campionato. "L’attaccante neroverde Fall è mio amico – aggiunge Alfonsi – ed è molto. La formazione teatina e la Samb sono le candidate alla vittoria finale. Noi dobbiamo andare avanti con le nostre idee, senza timori reverenziali". Ilè reduce dallo 0-0 casalingola Samb ed è a due lunghezze dalla vetta.si incontrano dopo il precedente di Coppa Italia dell’1 settembre, quando furono gli adriatici a brillare (2-0).