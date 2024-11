Oasport.it - BJK Cup, all’Italia servirà un’impresa contro la Polonia di Iga Swiatek. Azzurre sfavorite nei singolari

Che semifinale sarà quella tra Italia ein Billie Jean King Cup 2024? Non facile, bisogna dirlo. Ma era cosa nota che il penultimo atto dellesarebbe stato in ogni caso (non poco) complesso. Fosse stata la Cechia, si sarebbe vista una squadra molto completa, senza la vera star (potevano essere Krejcikova e Muchova), ma con diverse ottime giocatrici e un doppio con Siniakova da tenere d’occhio. Invece ci sono le polacche, e con loro Iga.L’attuale numero 2 del mondo ha messo insieme uno sforzo extra, nella notte, prima per battere Linda Noskova, con cui soffre parecchio e si è già visto agli Australian Open, e poi per fare qualcosa di veramente inatteso: giocare il doppio. Non ne disputava uno da tre anni, si è messa al fianco di Katarzyna Kawa e poco ci ha messo a completare l’opera, quando era da poco passata l’una di notte a Malaga.