Thesocialpost.it - 52enne rientra a casa e muore, aveva detto alla moglie: “Vado a prendere le birre”

Un uomo di 52 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Giovanni Ameglio 5, a Milano, in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il, dopo essere uscito di, sarebbeto e si sarebbe accasciato sul divano, dove è stato trovato privo di vita.che sarebbe uscito per comprare delle. Leggi anche: Schiacciato dal suo trattore: uomo morto sul colpoLe ferite e le ipotesi sulla causa della morteMistero sulle cause della morteSul corpo dell’uomo sono state riscontrate due ferite: una lieve all’altezza del sopracciglio destro e una più seria sulla tibia destra, vicino a una vena varicosa. Quest’ultima, lunga circa 2 centimetri, potrebbe aver provocato una consistente perdita di sangue, sufficiente a causare un arresto cardiocircolatorio.