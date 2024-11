Chiccheinformatiche.com - Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni? Cosa significa il messaggio di Facebook

Negli ultimi giorni, diversi utenti dihanno segnalato unche offre una scelta inedita: “con le?”. Questo segnale di cambiamento rappresenta un passaggio cruciale per il colosso dei social media, che sembra intenzionato a introdurre un modello a pagamento per chi desidera un’esperienzapubblicità.Illascia intendere che gli utenti avranno presto due opzioni principali per utilizzare(e probabilmente anche Instagram, dato che entrambi fanno parte della famiglia Meta):Uso gratuito conpubblicitarie: Questa è la modalità attuale, in cui gli utenti non pagano nulla per accedere ai servizi, ma accettano di visualizzaremirate basate sui loro dati personali e sulle loro interazioni.