Bergamonews.it - Via della Rovere, il Comune tira dritto. Valesini: “Il Tar non boccia la delibera e noi tuteliamo la sicurezza dei cittadini”

Bergamo. Il mancato ripristinoservitù di passaggio su viacontinua a far discutere, tanto che la polemica tra l’associazione “Vivere Longuelo”, ildi Bergamo e il Golf “Ai Colli”, è arrivata, di nuovo, in sede di discussione in Commissione, in preludio al Consiglio Comunale. Previo viaggio di andata e ritorno dagli uffici del Tar. Una seduta che ha visto salire in cattedra gli assessori Francesco, titolaremateria, e Claudia Lenzini, chiamata in causa per la delega alla Partecipazione, insieme ai tecnici e ai legali del, questi ultimi interpellati a più riprese per entrare proprio nel merito dei tecnicismirisposta del tribunale in merito alla richiesta fatta dai residenti del quartiere., dopo una precisa ricostruzione storica delle altalenanti vicende che hanno riguardato la servitù di passaggio di via, ha affondato il colpo leggendo le motivazioni riportate nella sentenza del Tar: “Lanon è statata per il suo contenuto, il Tar, al contrario, ha ribadito l’assoluta podestà delnel procedere a spostare la servitù di passaggiovia.