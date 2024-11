Ucraina-Russia Putin detta condizioni Zelensky | Trump farà finire guerra

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Vladimirparla con Olaf Scholz. Volodymyrsi arrabbia e intanto punta su Donald. La diplomazia batte un colpo mentre latrasi avvia verso il traguardo dei 1000 giorni. Le news delle ultime ore ruotano attorno alla telefonata tra il cancelliere tedesco e il presidente russo, che tornano a parlare a quasi 2 anni dall’ultimo colloquio andato in scena a dicembre 2022. La conversazione di un’ora, che il Cremlino tiene ad attribuire all’iniziativa tedesca, evidenzia la posizioni cristallizzate dei due interlocutori ma segna comunque un passaggio importante, in un quadro destinato a mutare ulteriormente nelle prossime settimane con l’insediamento dialla Casa Bianca. Secondo Der Spiegel, la telefonata è stata preparata da Berlino per mesi e l’iniziativa è stata presa dopo consultazioni con gli altri partner occidentali, Usa in primis.