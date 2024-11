Palermo choc e sconcerto alla scuola Rita Borsellino | agenti simulano spari davanti ai bambini VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

di polizia e carabinieri spesso sono ospiti delle scuole dove mettono in atto simulazioni per educare ie i ragazzilegalità già in tenera età. Alcuni carabinieri fanno anche i maestri di dopoad alcuninel quartiere Zen di, sensibilizzandoli sui valori della legalità. Forse però è andata un po’ oltre le righe la simulazione messa in piedi da alcunidella polizia municipale nel plesso Ferrara dell’istituto comprensivo, in Piazza Magione a, durante la quale sono stati sparati colpi a salvecon un’età compresa tra i 3 e i 10 anni.La simulazione nelladiche fa discutereCome si può vedere nel, che ha rapidamente fatto il giro del web, duecon un canel’arresto di un malvivente, con tanto di esplosioni di colpi di pistola a salve.