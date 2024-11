Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: news sul suo futuro, ma niente station wagon

Nata nel 2015 ed ancora in commercio, l‘ha segnato la volontà di rinascita del marchio italiano ai tempi di Sergio Marchionne. Una volontà importante, tanti buoni propositi che, poi, senza una versionedellae con la Stelvio che ha fatto bene, ma nn benissimo, è sfociata in un nulla di buono., seppure con qualche modello in più rispetto al 2014, non è ancora tornata grande. Ora, con l’ingresso nel gruppo Stellantis potrebbe passare l’ultimo treno, quello del prendere o lasciare, quello della vera rinascita o della fine definitiva. Sono tan i i brand in Stellantis che devono trovare una loro identità precisa ed una collocazione nel mondo auto.è tra questi, ai quali aggiungiamo DS e Maserati. Per tutti e tre, se dovranno essere salvati, ci vorranno investimenti, ci vorranno modelli.