Gaeta.it - Mobilitazione contro il ddl sicurezza: centinaia in aula a denunciare il “decreto Ungheria”

Facebook WhatsAppTwitter In una manifestazione di forte dissenso,di persone si sono riunite nell’Magna di Lettere e Filosofia per esprimere la loro contrarietà al ddl, un provvedimento del governo che ha suscitato ampie polemiche. Tra i presenti, rappresentanti di movimenti sociali, cittadini e personalità del panorama politico e culturale. Questa assemblea ha visto la partecipazione di figure di spicco come Luigi Manconi, il fumettista Zerocalcare, e Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, con collegamenti da diverse località.Il ddle le preoccupazioni sollevateIl ddlviene definito da molti come una norma liberticida. A contestarne la natura è stata principalmente la senatrice Ilaria Cucchi, che ha messo in evidenza le parole del sottosegretario Delmastro, il quale ha dichiarato un’assurda “intima gioia” nell’affermare di voler ridurre alcuni diritti fondamentali.