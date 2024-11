Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara 6-3, 4-6, 2-1, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: avanti l’azzurra ‘on serve’ nel set decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo (7°).15-15 In rete il rovescio della nipponica, molto profondo il rovescio di.0-15 Lungo il dritto di Elisabetta. Scambi lunghi che non vinceva mai, adesso sembra essere il suo terreno.2-2 Ennesimo slice vincente.40-15 Dritto vincente comodo e dal centro di. Troppo corta e alta la risposta di.30-15 Bene la cinese con il cross di dritto.15-15 Palla corta in rete della nipponica.15-0 Servizio slice vincente.2-1 Con la prima!40-15 Che scambio! Risolve con una magistrale difesa di dritto Elisabetta! Poi l’errore di rovescio della nipponica.30-15 Di nulla lungo il dritto lungoriga che sarebbe stato vincente, attenzione.30-0 Prima vincente!15-0 Servizio, attacco di rovescio in cross e schiaffo al volo!1-1 Favolosa! Servizio in kick, attacco di dritto di là e meravigliosa volèe stoppata di rovescio