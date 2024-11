Davidemaggio.it - La Georgia vince lo Junior Eurovision Song Contest 2024

L’edizionedelloè vinta dalla, rappresentata da Andria Putkaradze con la sua To my mum. Il bambino ha portato sul palco della Caja Mágica di Madrid una ballata totalmente cantata in linguana che gli è valsa la vittoria con 239 punti (180 della giuria e 59 dal televoto) della kermesse dedicata ai piccoli talenti. La, lo scorso anno, era arrivata terzultima, al 14° posto.Andria ha 11 anni ed è nato nella città di Batumi, in, sul Mar Nero. Ha iniziato a cantare a soli 2 anni, diventando poi membro del gruppo “Children of the Sea” prima di studiare pianoforte alla Zakaria Paliashvili Music School. Già musicista, prima dello JESCil suo più grande successo è stata la vittoria del talent show televisivo Ranina, trasmesso dall’emittente GPB.