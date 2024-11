Gpa reato universale ricorsi 50 coppie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.55 L'Associazione Luca Coscioni annuncia che oltre 50sono pronte a presentarecontro la Legge sulla Gpa (Gestazione per altri), diventata. Questesono "preoccupate per le conseguenze che questa legge potrà avere sul loro progetto di famiglia",spiega l'associazione. "Sono soprattuttogiovani, eterosessuali,con donne affette da gravi patologie che rendono impossibile una gravidanza". "La firma di Mattarella sulla legge è un atto dovuto, che non sorprende", aggiungono.