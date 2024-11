Sport.quotidiano.net - Fortitudo, il consiglio chiede a Tedeschi di non dimettersi

Bologna, 16 novembre 2024 - Latorna a far quadrato intorno al suo presidente Stefano. Dalla riunione deldei soci di Sporting, tenutasi questa mattina nella sede di via Riva Reno, è emersa la condivisione da parte dei soci dire al presidente, che ha rassegnato le sue dimissioni il giorno dopo la sconfitta di Desio con Cantù, di ritirare le sue dimissioni e di rimanere alla guida dellaPallacanestro. Una decisione condivisa da tutti i soci e che tutti si auspicano possa convincerea tornare sui suoi passi, così col del resto avevo chiesto i tifosi sui social, confermando la loro vicinanza al presidente dimissionario. Nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva da parte di, ovviamente non presente all’assembla dei soci, di cui per altro fa parte, alla richiesta comunicatagli dai soci.