Ecco "Grandi talenti" progetto di formazione

Non sempre capita di avere le idee così chiare quando si è giovani. E quanto può essere d’aiuto chi ti porge la mano per un aiuto. "" è ildiorganizzato da Cescot agenzia formativa accreditata di Confesercenti, e finanziato dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Grosseto, Servimpresa (società di servizi alle imprese di Confesercenti), Cooperativa Le Orme, Terramare, Mantica, Centro di Solidarietà di Grosseto Odv, Comunità Le Vie-Impresa sociale con l’obiettivo di promuovere l’attivazione e il miglioramento occupazionale dei giovani disoccupati ed inattivi del nostro territorio. "Questorappresenta una valida opportunità non solo per i giovani – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che avranno la possibilità di apprendere e specializzarsi, ma anche per le aziende locali, che potranno contare su nuovo personale qualificato".