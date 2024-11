Gaeta.it - Cresce il numero di imprese italiane a rischio usura, con una preoccupante spirale di insolvenza

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama economico italiano, emerge un dato allarmante: quasi 118milasono attualmente a. Questo fenomeno, segnalato dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, è in netto aumento rispetto all’anno precedente, con un incremento di oltre 2.600 unità. La situazione rappresenta un campanello d’allarme per artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, sempre più esposti alle difficoltà finanziarie e agli squilibri del mercato.L’incremento delle insolvenze tra le piccoleLa problematica delle insolvenze colpisce in particolar modo i piccoli imprenditori e i commercianti, che, trovandosi in una situazione di difficoltà, vengono segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Questa segnalazione impedisce loro di accedere a nuovi prestiti, creando un circolo vizioso che alimenta ulteriormente le difficoltà economiche.