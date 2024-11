Ilfattoquotidiano.it - Cop29, grottesco che la transizione energetica sia percepita come una minaccia

Il mondo brucia, ma noi chiudiamo gli occhi. Un incendio che si chiama emergenza climatica, e che assume col passare del tempo dimensioni sempre più colossali. Mentre un candidato che abbraccia apertamente il negazionismo climatico viene eletto Presidente degli Stati Uniti d’America, è di pochi giorni fa la notizia che il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre. Il primo ad aver sforato per dodici mesi consecutivi la soglia critica di +1.5 gradi di aumento delle temperature. Lo rileva Copernicus, l’agenzia europea per il monitoraggio climatico. È quasi ironico che a lanciare l’ennesimo allarme del disastro in corso, proprio nell’imminenza di unache vede la maggior parte degli Stati non rispettare gli impegni assunti nel corso delle precedenti conferenze, sia un ente che porta il nome di Nicolò Copernico.