Iltempo.it - Conte e il Vaffa a Grillo in 3 mosse: dalle alleanze al Garante fino ai mandati

Leggi su Iltempo.it

Entra nel vivo la Costituente di Giuseppe. Pubblicati sul web i dodici quesiti, che vanno dal ruolo dial limite dei. Gli iscritti potranno votarli su SkyVote fra il 21 e il 24 novembre, ovvero i giorni in cui si terrà la tanto discussa Assemblea. ILIl primo punto ovviamente è quello riguardante la posizione del fondatore. Gli iscritti, in prima battuta, dovranno decidere se eliminare o no la casella del. In caso di prevalenza dei sì alla cancellazione, la base dovrà valutare se non rimpiazzarla con nessun altro organo oppure se affidare le sue funzioni al Comitato di Garanzia o a un «organo collegiale appositamente eletto». Mentre nel caso si decidesse per il mantenimento, ci si troverà di fronte a tre strade: limitare i suoi poteri; portarlo da un incarico «a tempo indeterminato» a una carica non più vitalizia, della durata «di quattro anni rinnovabile per non più di dueconsecutivi»; farlo diventare «un ruolo esclusivamente onorifico», con «funzione di natura consultiva non vincolante».