Ilgiorno.it - Concessa dall’imperatore. Il via libera da Leopoldo II

La Fiera di Codogno è stata autorizzata il 21 agosto del 1791, accordata, come si legge nell’Almanacco Codognese per l’anno 1817 redatto da Lorenzo Monti, "al Borgo di CodognoII d’Asburgo-Lorena l’istituzione di una fiera annuale per favorire il commercio di questa lodigiana Provincia". La data della prima edizione fu il 17 novembre, appunto 1791, "con numeroso concorso di negozianti e forestieri, non che di merci e bestiami" si legge sempre nell’Almanacco Codognese. Il Settecento era stato un secolo d’oro per l’economia codognese. Ne parlano le “Memorie storiche del Regio Borgo di Codogno” scritte dal religioso, padre Pier Francesco Goldaniga. “.di arti inoltreli-meccaniche si è ben provveduto il paese, contandovisi da cinque ad altre volte anche sei ben comode spezierie con saggi speziali e dotti - ha tramandato il frate -.