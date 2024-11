Zonawrestling.net - WWE: Angelo Dawkins al lavoro nel Dungeon di Natalya e Tyson Kidd in vista di SmackDown

e suo marito TJ Wilson, alias, gestiscono un training center in Florida dove allenano wrestler esperti. Un nuovo video pubblicato dalla Queen of Harts mostra la WWE star,, allenarsi seriamente indel suo match per il WWE Tag Team Championship a. Nell’episodio didel 15 novembre, potrebbe esserci un altro cambio di guardia, con i nuovi campioni di coppia della WWE, i Motor City Machine Guns, che affronteranno gli Street Profits. Quest’ultimo duo non gode di successi nei titoli di coppia da parecchio tempo e cerca disperatamente di tornare al vertice.sta attraversando un periodo di grande crescita e miglioramento nel suo percorso. Il filmato pubblicato dalo ritrae mentre si allena con dedizione e intensità, preparandosi al meglio per il suo importante match.