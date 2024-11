Lanazione.it - Teatro Leopolda. C’è "Testimone d’accusa"

Leggi su Lanazione.it

Si apre con il tutto esaurito la stagione "La leggerezza delle parole" alFonderiaorganizzata per conto del Comune da Ad Arte Spettacoli. Oggi alle 21.15, si alza il sipario sul nuovo calendario con "", il classico di Agatha Christie. Un dramma giudiziario brillante, per la prima volta rappresentato in Italia con un grande allestimento, portato in scena da Vanessa Gravina e Giulio Corso nei panni, rispettivamente di Romaine e Leonard Vole. Lo spettacolo, con la regia di Geppy Gleijeses, è dedicato alla memoria del maestro Giorgio Ferrara, regista e direttore artistico recentemente scomparso. Uno spettacolo in cui anche il pubblico farà la sua parte, perché prima della messa in scena, sei spettatori scelti nella platea saranno chiamati a partecipare come giurati.