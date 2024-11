Agi.it - Ricoverata, dimessa e di nuovo ricoverata. Muore bimba di 18 mesi a Massa

AGI - La Procura diha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di una bambina di un anno e mezzo avvenuta all'ospedale didove era stata trasferita dopo essere stata inizialmenteall'ospedale Le Scotte di Siena. Stando ad una prima ricostruzione dell'episodio, la piccola avrebbe accusato nei giorni scorsi un malore. I genitori l'hanno così portata all'ospedale senese da dove, dopo essere stataper qualche giorno, è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza in ospedale a. Qui, pero', le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e la bambina è morta. Sulla tragedia la Procura diha adesso aperto un'inchiesta per stabilire le cause esatte della morte e se, in questi passaggi, vi siano responsabilità di terzi. A questo proposito, acquisite le cartelle cliniche, è stata disposta un'autopsia sul corpo dellache dovrebbe tenersi lunedi'.