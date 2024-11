Lanazione.it - Prato, serve coraggio nella ’tana’ del Tau

All’orizzonte per ilc’è la sfida alla capolista Tau Altopascio domenica in casa della società lucchese, in occasione del quale i lanieri dovranno cercare a tutti i costi quella vittoria che manca dalla trasferta a San Marino del 23 ottobre. Da quel momento in avanti sono arrivati due pareggi e una sconfitta, che hanno impedito ai biancazzurri di lasciare le posizioni pericolose della classifica. Ottenendo il terzo successo esterno del proprio campionato, Remedi e compagni uscirebbero dalla zona playout e contemporaneamente acuirebbero il momento di difficoltà che sta attraversando il Tau, reduce da due ko consecutivi. Gli amaranto stanno vivendo una flessione dopo un grande avvio, contraddistinto da otto vittorie nelle prime otto partite. Nei successivi tre incontri, i lucchesi hanno conquistato appena un punto, pareggiando sul campo della Cittadella Vis Modena e perdendo fra le mura amiche contro il Lentigione e in trasferta contro il Progresso.