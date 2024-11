Lanazione.it - Prato, omaggio a Walter Albini: si aprono le porte del Fabbricone Storico

, 15 novembre 2024 - Domani e domenica ledi Balli il Lanificio siper accogliere i visitatori della mostra ''. Nel weekend infatti, dalle ore 10 alle 19 (orario continuato), è in programma la preview dell'esposizione dedicata alla creatività dello stilista unanimemente considerato il padre del prêt-à-r italiano. La mostra è stata allestita all'interno degli spazi del, nella Sala Experience, promossa da Balli il Lanificio in collaborazione con il Museo del Tessuto. A idearla e a co-curarla è stato l'architetto Filippo Boretti. In esposizione ci saranno dodici disegni originali e inediti die cinque vestiti mai cuciti, reinterpretati con tessuti Balli dall'ufficio stile dell'azienda pratese, e che sono già inseriti nella collezione autunno-inverno 2026 del Lanificio.