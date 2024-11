Pontino di 61 anni centrato in pieno da un’auto mentre passeggia col cane | ricoverato in condizioni molto gravi

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, poco prima delle 9, un grave incidente stradale si è verificato incentro a Latina, in via Cavour, vicino a piazzale dei Bonificatori e piazza del Popolo. Un pedone di 61è stato investito da una Nissan Micra guidata da una donna. L’impatto è stato violentissimo, e l’uomo è stato sbalzato in aria per diversi metri prima di cadere pesantemente sull’asfalto.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava portando a spasso ilprima di andare al lavoro. I soccorsi sono scattati immediatamente, con l’arrivo di un’ambulanza del 118 sul luogo dell’incidente. Ledel 61enne sono state descritte comeed è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Goretti, l’ospedale principale di Latina.Le Forze dell’Ordine al Lavoro per Ricostruire la Dinamica dell’IncidenteSul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Locale di Latina.