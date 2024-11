Quotidiano.net - “P.Diddy e i suoi amici abusarono sessualmente di Justin Bieber minorenne”. Le ultime incredibili rivelazioni sui festini del rapper americano

Nellesettimane, l'industria musicale è stata scossa dascioccanti riguardanti ile produttore Sean "P." Combs, attualmente in carcere con accuse di violenze sessuali su oltre 120 vittime, tra cui anche minori. Recentemente, Suge Knight, co-fondatore della Death Row Records e condannato per omicidio, ha fatto dichiarazioni esplosive riguardo a, accusando P.di aver abusatodel giovane cantante quando questi aveva solo 16 anni. Le accuse di Suge Knight In un'intervista rilasciata dal carcere, Knight ha affermato che P.ha coinvoltoincaratterizzati da sesso e droga, descrivendo la situazione come "malsana e fottuta". Secondo Knight,era vulnerabile a causa delle sue origini umili e senza il supporto di una famiglia benestante.