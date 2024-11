Anteprima24.it - Nuova sede per ‘Noi di Centro’. Mastella sulle Regionali: “Saremo determinanti”

Tempo di lettura: < 1 minutoperdi. Il partito di Clementesi prepara in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, su tutti le Elezionidell’autunno 2025.Una tornata elettorale che si prevede movimentata, soprattutto in virtù degli ‘accorgimenti’ apportati dal consiglio regionale che hanno dato il via libera al ‘terzo mandato’ ed imposto la soglia minima di sbarramento al 2,5%.“Noi di Centro sarà presente con una propria lista” – determinato il sindaco di Benevento.E sul posizionamento chiosa: “Per decidere c’è tempo. Certamente non andremo con chi ci ha scippato consiglierieletti con i voti e i sacrifici degli uomini di Noi di Centro”.Un chiaro riferimento al Partito Democratico e al consigliere regionale Gino Abbate, eletto tra le fila mastelliane poi passato tra i dem.