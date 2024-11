Tvzap.it - Mauro muore in un tragico incidente: aveva emozionato gli italiani con le sue avventure

Leggi su Tvzap.it

Tresoldi è morto all’età di 56 anni a causa di unavvenuto a bordo del suo scooter. Con le sueglie il destino ha voluto che dovesse morire proprio sul suo veicolo preferito. (Continua.)Leggi anche:choc, scooter schiacciato tra pullman e auto: cos’è successoLeggi anche: Lutto nel mondo del calcio: addio al giocatore 36enne, morto in unstradaleTresoldi morto in unÈ morto all’età di 56 anniTresoldi. Fatale per lui uncon il suo scooter. Si sarebbe scontrato con un’auto e le ferite riportate nell’sarebbero state troppo gravi. La notizia della sua scomparsa ha rattristito tutti. Con le sueappassionato tutti. Il fato ha voluto chemorisse proprio a bordo del suo scooter.