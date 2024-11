Gaeta.it - Manovra finanziaria: oltre 1.300 emendamenti scartati dalla commissione Bilancio della Camera

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’itersi arricchisce di nuovi sviluppi, con lache ha giudicato inammissibili un significativo numero di. Su un totale di 4.511 proposte presentate dalle diverse forze politiche, 1.380 sono state escluse, ponendo interrogativi e aprendo a possibili ricorsi da parte dei firmatari. In questo contesto, è fondamentale comprendere quali siano state le proposte scartate e come queste potrebbero influenzare il dibattito politico.numero record diIl panorama degliè stato caratterizzato da una varietà sorprendente di proposte, che abbracciano questioni economiche e sociali. Tra le più discusse figurano un bonus di 1.500 euro per le scuole private, una nuova modalità di rottamazione delle cartelle fiscali da diluire in dieci anni, e una serie di iniziative sul trattamento fiscale delle criptovalute.