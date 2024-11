Formiche.net - L’Ue stanzia 300 milioni per gli acquisti congiunti nella Difesa. È la prima volta

L’Unione europea ha fatto un ulteriore passo verso il consolidamento dell’industria e delle politiche comunitarie per la. La Commissione europea, in quanto braccio esecutivo delle istituzioni unionali, ha approvato unomento di 300di euro per cinque programmi di acquisizioni congiunte. I fondi sono stati mobilitati in virtù dello European defence industry reinforcement through common procurement Act (Edirpa), un provvedimento nato con l’obiettivo di supportare gli Stati membri e indirizzarli versonell’ottica di facilitare la standardizzazione degli equipaggiamenti. Ognuno dei cinque programmi beneficerà di un contributo pari a 60di euro. “È lache utilizziamo il bilancio delper sostenere gli Stati membri nell’acquisto comune di prodotti per la”, ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione.