L’Italia di Spalletti batte il Belgio ed è a un passo dal primo posto in Nations League | è una vera rinascita dopo il disastro all’Europeo?

Due ore di grande sport in Italia, attraverso percorsi diversi: Sinner demolisce Medvedev in scioltezza, gli azzurri di Lucianovincono 1-0 in casa del, sul prato dello stadio Baldovino di Bruxelles, l’ex famigerato Heysel. Sinner si è preso le semifinali delle Atp Finals, la nazionale di calcio approda ai quarti di: per una squadra uscita a pezzi ddi cinque mesi fa, un risultato importante. Non sappiamo quali siano stati i riscontri dell’ascolto televisivo, di sicuro chi ha visto la partita delè stato con il fiato sospeso fino al 93’ e si è divertito. Domenica, l’atto conclusivo a Milano, contro la Francia, fermata (0-0) da Israele: basta un pareggio per chiudere il girone aled avere un sorteggio meno complicato, contro una delle seconde.