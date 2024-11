Gaeta.it - La “Vitiligine Week”: un appuntamento per migliorare la qualità della vita

Dal 25 al 30 novembre, il Lazio sarà protagonista", una campagna nazionale dedicata ai pazienti che convivono con questa condizione autoimmune. L'iniziativa prevede incontri gratuiti con dermatologi specializzati, offrendo un'opportunità unica per approfondire la conoscenzamalattia, esplorare le nuove opzioni terapeutiche e ricevere supporto professionale.Una campagna per sensibilizzare e combattere la disinformazionePromossa dalla Società Italiana di Dermatologia (SIDeMaST) con il patrocinio dell'Associazione Psoriasici Italiani AmiciFondazione Corazza (APIAFCO), la settimana mira a fornire ai pazienti strumenti utili per gestire al meglio la propria condizione. Il progetto è reso possibile grazie al supporto logistico di Sintesi Education e al contributo non condizionato di Incyte.