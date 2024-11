Formiche.net - La smorfia di Lollobrigida, il formaggio di Gasparri, gli occhiali di Bernini. Queste le avete viste?

Leggi su Formiche.net

È terminato il viaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina. Con lui, erano presenti diversi parlamentari, tra cui Pier Ferdinando Casini che ha mostrato le tappe del suo viaggio sui suoi canali social.È stata però anche una settimana di campagna elettorale per le forze politiche italiane, a livello locale ma anche nazionale. Così Mauriziosi è cimentato nel sollevamento formaggi mentre visitava le imprese agricole dell’Emilia-Romagna, mentre sia centrodestra che centrosinistra hanno scelto l’Umbria per l’ultima tappa della campagna per le regionali.Cosa avrà visto, invece, la ministra dell’Università Anna Maria, in visita al Politecnico di Milano? Chi può dirlo. Ma soprattutto, a cosa pensava il ministro dell’Agricolutira Francescodurante il passaggio di consegne dei vertici dei Carabinieri?le?Pino Monaco, Fabrizio Tatarella, Francesco Divella, italo Bocchino alla presentazione del libro di Bocchino “Perché l’Italia è di destra” alla fondazione Tatarella (08/11/2024, Bari, Imagoeconomica) Pier Ferdinando Casini in Cina (08/11/2024, Pechino, Instagram) Maurizioin tour elettorale (08/11/2024, Casalgrande, Instagram) Muro di Berlino simbolico all’evento “Libertà, l’Europa a 35 anni dal crollo del Muro” organizzato da organizzata dall’Ecr e da Fratelli d’Italia (09/11/2024, Milano, Imagoeconomica) Maria Elisabetta Alberti Casellati alla Fiera Antiquaria di Padova (10/11/2024, Padova, X) Francesco Paolo Sisto, Nichi Vendola, Pier Luigi Bersani al convegno “60 anni di Magistratura democratica” (11/11/2024, Roma, Umberto Pizzi) Lorenzo Jovanotti con Massimiliano Fedriga (12/11/2024, Friuli Venezia Giulia, Instagram) Mario Sechi e Luciano Violante alla presentazione del libro di Fabrizio Cicchitto “Controcorrente.