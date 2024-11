.com - Israele “ha distrutto impianto nucleare segreto in Iran”

(Adnkronos) – Nella rappresaglia del 25 ottobre scorso, in risposta all’attaccoiano del primo dello stesso mese,avrebbeundi ricercaclandestino a Parchin. Lo hanno rivelato tre fonti americane e due israeliane ad Axios, secondo cui il raid – che ha colpito un sito che in precedenza si considerava inattivo – avrebbe danneggiato in modo significativo gli sforzi di Teheran dell’ultimo anno per riprendere la ricercaa scopo militare. Secondo un ex funzionario del governo israeliano informato sull’attacco, nel raid è stata distrutta un’attrezzatura sofisticata utilizzata per progettare gli esplosivi al plastico che circondano l’uranio in un dispositivoe sono necessari per farlo esplodere. L’preso di mira è il Taleghan 2 nel complesso militare di Parchin, a circa 30 chilometri a sudest di Teheran, ha riferito ancora Axios, secondo cui la missioneiana presso le Nazioni Unite non ha voluto commentare queste rivelazioni.