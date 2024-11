Lanazione.it - “Ha fatto tanto per la Lunigiana”: imprenditore muore in incidente, comunità sotto choc

Leggi su Lanazione.it

Licciana Nardi, 15 novembre 2024 – E’ profondo in tutta lail cordoglio per la morte improvvisa, in un assurdo, di Mario Maffei,agricolo di Licciana Nardi che aveva dato impulso a una intera vallata. La sua Montagna Verde, quella struttura così conosciuta, attirava visitatori da ogni dove e aveva dato una spinta importante all'economia in questa zona. Maffei è morto nella serata di giovedì. Sceso dalla sua macchina davanti a casa, è stato travolto da un’altra auto. Il conducente si è fermato e sono stati chiamati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. "Questa sera – dice il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – non solo la famiglia Maffei, alla quale mi stringo in un forte abbraccio, ma l'interalunigianese ha subito una grave perdita.