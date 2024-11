Espulsione Grande Fratello caso scoppiato con forza sul concorrente | cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Oh basta, mi cacciano lo capisci?”., Tommaso perde la pazienza con MariaVittoria. Tensione altissima nella casa visto che l’idraulico toscano si trova attualmente al centro di una controversia che potrebbe portare alla sua eliminazione dal reality show. Dopo il suo rientro dalla versione spagnola del programma, il Gran Hermano, Franchi ha fatto delle dichiarazioni che hanno sollevato un polverone, infrangendo alcune regole fondamentali stabilite dalla produzione.>> “Allora è inutile restare”., l’annuncio delvip e le accuseDurante la sua permanenza nella casa, Tommaso ha rivelato dettagli sulla sua esperienza in Spagna, criticando apertamente le condizioni igieniche della casa iberica e i suoi coinquilini. Ha descritto l’ambiente come “sporchissimo”, lamentandosi della mancanza di pulizia e dell’assenza di elementi basilari come il bidet.