Bergamonews.it - Bel tempo ovunque ma nebbie in pianura: weekend freddo ma stabile in Bergamasca

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà ila Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaUn’ampia area di alta pressione posizionata sull’Europa centro-occidentale garantisce condizioni disulla nostra regione anche per i prossimi giorni, in un contesto di temperature intorno alle medie del periodo.Venerdì 15 novembre 2024Previsto: Bel. Inpossibilinel primo mattino e nuovamente in serata.Temperature: Minime in calo (-1/+3°C), massime stazionarie (11/13°C).Venti: Inventi deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord.Sabato 16 novembre 2024Previsto: Belma con possibiliin, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata e in nuova formazione in serata.