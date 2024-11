Bergamonews.it - Aria di protesta all’Unibg: “Pronti a ogni iniziativa, il 29 novembre corteo di studenti e lavoratori in città”

Per l’Università agli Studi di Bergamo l’anno accademico è stato inaugurato il 6, e quel giorno, fuori dall’Aula Magna di Sant’Agostino, un nutrito gruppo diè sceso inperché al loro rappresentante non era stato concesso alcuno spazio di intervento. Nel pomeriggio della stessa data si è tenuta un’assemblea con docenti, dottorati, ricercatori eper discutere di diverse criticità contrattuali e di altra natura, affrontate da ciascuna categoria anche in vista della legge di bilancio 2025 che vede nuovi tagli alle università.Il 13, poi, si è tenuta un’altra assemblea, indetta dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo di Bergamo (leggi qui). I partecipanti hanno lamentato il mancato rispetto dell’accordo, siglato in sede sindacale il 23 aprile scorso, in cui si conveniva con l’amministrazione dell’ateneo, a fronte del nuovo CCNL 2019/21, di attuare un’ottantina di progressioni di carriera, ferme ormai da 14 anni.