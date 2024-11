Agi.it - Al 'No Meloni Day' di Bologna 'flash mob' in reggiseno

AGI - Un centinaio di studenti ha partecipato aal corteo per il '', durante il quale c'è stato anche ilmob di una decina di studentesse che sono rimaste ine hanno esposto un cartello con la scritta: "Disarmiamo il patriarcato". Il corteo è partito da piazza Verdi, in zona universitaria, scortato e sorvegliato strettamente dalle Forze dell'ordine in tenuta antisommossa, dopo gli scontri di sabato scorso in zona stazione. A prevalere gli striscioni in difesa della Palestina ma non è mancati un cartello con la foto di Giorgia Meloni e la scritta "Complice del genocidio". Poi, all'altezza di via Indipendenza, c'è stata l'iniziativa delle studentesse che si sono spogliate, qualcuna rimanendo solo ine mutandine, per ricalcare il gesto di protesta di qualche giorno fa della studentessa iraniana che si è spogliata in un campus universitario a Teheran contro l'obbligo del velo e le proibizioni imposte alle donne.