Anteprima24.it - 2RM Classic, doppio titolo in Sardegna per il sannita Cosimo Abate

Tempo di lettura: < 1 minutoCon il Rally del Trentino (Zona 4) e il successivo Rally Nuraghi e Vermentino (Zona 10) si sono concluse le gare delle zone di ACI Sport a cui sono abbinate quelle del Trofeo Pirelli Accademia CRZ.Due eventi che hanno un forte connotato, almeno per quanto riguarda la zona sarda visto che a imporsi, fra le 2RM, c’è. In sella alla Renault Clio S1600, ilsi è preso il, ACI Sport e Pirelli, in coppia con Nico Demontis.Un successo figlio di una guida attenta, pulita e allo stesso tempo aggressiva. Il segreto per arrivare al traguardo mettendosi tutti alle spalle e prendendosi questa doppia affermazione che ne aumenta il prestigio da pilota.foto tratte dal profilo diL'articolo 2RMinper ilproviene da Anteprima24.